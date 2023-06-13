Москва, 13 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Киев бросил на Времевский выступ подразделения, наспех сформированные из остатков бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее понесших большие потери, сообщил на брифинге 13 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подразделения группировки войск «Восток» отразили все атаки ВСУ на Времевском выступе и в районе Макаровки», — уточнил представитель Минобороны.

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Как сообщало 13 июня ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска контролируют высоты Времевского выступа на запорожском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Как уточнил Рогов, помимо артиллерии в работу активно включилась авиация. Он добавил, что быстрая и эффективная контратака российских бойцов позволила выбить противника на севере населённого пункта Макаровка.