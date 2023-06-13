ДНР, 13 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили, что в боях к югу от Артёмовска украинские войска за сутки потеряли до 350 человек. Об этом в ходе брифинга 13 июня заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе боёв уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей», — сообщил он.

Помимо этого, также южнее Артёмовска российские войска успешно отразили две атаки ВСУ в направлениях Клещеевки. Конашенков подчеркнул, что вклинения украинских военных в российскую оборону не произошло.

Также в Минобороны сообщили, что в ходе боёв на херсонском направлении украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, а также три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее ИА Регнум сообщало, что бойцы 200-й бригады Северного флота ударили по украинским бронетранспортерам, отступавшим после неудачной атаки на артёмовском направлении. На видео с места событий видно, как российские артиллеристы подбивают бронемашину ВСУ, а после этого бьют по открытому десантному отсеку БТР, в котором находилась украинская пехота.