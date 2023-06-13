Берлин, 13 июня, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Немецкие власти, несмотря на обещания, не всегда оплачивают лечение раненых украинских военных. Об этом 13 июня сообщило издание Politico со ссылкой на документы минздрава Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источника, зачастую средства для оказания помощи раненым солдатам ВСУ вносят некоммерческие организации или сами украинские военные, многие из которых посчитали, что их обманули.

При этом ранее немецкие власти пообещали быстрый и легкий доступ к высококачественной медицинской помощи военным и гражданским лицам с Украины после их прибытия в Германию.

«Но организацию и финансирование неотложной медицинской помощи в некоторых регионах были вынуждены взять на себя частные группы», — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за бюрократических проверок немецкого минздрава, который проверял каждого из порядка 750 раненых, желающих получить социальное пособие, медпомощь таким лицам оказывают медленно.

Также указывается, что один из врачей больницы в Берлине на условиях анонимности рассказал изданию, что из-за таких проверок военные ВСУ с тяжёлыми ранениями, включая требующие ампутации, могут не получать медицинскую помощь неделями.

«Канцелярия [канцлера ФРГ] Олафа Шольца сообщила, что расходы покрываются, если выполняются предварительные условия в соответствии с положениями кодекса социального обеспечения, вопрос покрытия расходов определяется в каждом конкретном случае», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что Евросоюз устал поддерживать Киев и украинскую армию в течение последнего года. Она подчеркнула, что единство коллективного Запада по этому вопросу «трещит по швам» так, что это, по её словам, невозможно скрыть. Эксперт уточнил, что страх перед войной с Россией и нежелание провоцировать Москву, как она считает, продолжают определять позицию НАТО по конфликту на Украине.