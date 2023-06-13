Стамбул, Турция, 13 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Полиция в Стамбуле задержала подозреваемого в убийстве российского туриста, сообщил 13 июня телеканал Haber Global.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Полиция взяла подозреваемого по имени Джихан К. под стражу 12 июня в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. Позже подозреваемого доставили в суд.

Гражданин России погиб в результате нападения преступников в Стамбуле. Российское генконсульство сообщало, что туриста обнаружили мертвым 11 июня в районе 16:00 в одном из переулков рядом с улицей Истикляль. Его смертельно ранили в уличной драке.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 июня полиция Стамбула задержала двух человек, причастных к убийству российского туриста. В полиции заявили, что группа из четырёх человек напала на туриста, требуя отдать телефон. Мужчина оказал сопротивление и получил удар ножом. Несмотря на то, что туриста доставили в больницу, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.