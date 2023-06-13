В Запорожской области 250 тысяч человек получили российские паспорта
Мелитополь, 13 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. 250 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, сообщила 13 июня официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.
Она уточнила, что сотрудники подразделений по делам миграции МВД приняли от жителей Запорожской области около 270 тысяч заявлений на получение российского гражданства.
К настоящему моменту российские паспорта получили более 250 тысяч жителей Запорожской области, отметила Волк и напомнила, что в регионе функционируют стационарные пункты приёма и выдачи документов, а также 18 выездных групп — для работы в отдалённых населённых пунктах.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого 23–27 сентября 2022 года. Явка составила 66,43%, «За» проголосовали 93,11% участников.
30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор с руководством Запорожской области, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области о вхождении регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал законы об образовании новых субъектов федерации — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.