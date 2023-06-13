Мелитополь, 13 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. 250 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, сообщила 13 июня официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Она уточнила, что сотрудники подразделений по делам миграции МВД приняли от жителей Запорожской области около 270 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

К настоящему моменту российские паспорта получили более 250 тысяч жителей Запорожской области, отметила Волк и напомнила, что в регионе функционируют стационарные пункты приёма и выдачи документов, а также 18 выездных групп — для работы в отдалённых населённых пунктах.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого 23–27 сентября 2022 года. Явка составила 66,43%, «За» проголосовали 93,11% участников.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор с руководством Запорожской области, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области о вхождении регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал законы об образовании новых субъектов федерации — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.