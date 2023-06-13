Москва, 13 июня, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В Москве и Московской области во время рабочей недели ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к пятнице, 16 июня, может достичь +30 °C. Об этом 13 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

Как отметил синоптик, слова которого привело РИА Новости, погода в столичном регионе будет всё теплее, и если 13 июня в Москве ожидается +21… +23 °C, то 14 июня — уже +23… +25 °C.

«На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс 27–29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов… Снова самый тёплый день в этом году будет, скорее всего, 15 июня, в четверг. В пятницу ещё раз обновится этот промежуточный рекорд», — сказал он.

Леус уточнил, что до этого наиболее тёплым днём в нынешнем сезоне было 18 мая, когда столбики термометров в столице России поднялись до +29,5 °C.

Также синоптик указал, что на погоду в Москве и Подмосковье в течение практически всей рабочей недели будет влиять очаг повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.

При этом он добавил, что ночи в столичном регионе также станут более тёплыми, и если в ночь на 14 июня ожидается до +10 °C, то к концу недели ночные значения температуры воздуха возрастут до +14… +15 °C. Сильных ветров и резких колебаний атмосферного давления не ожидается.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня издание «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило россиян о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо. Оно, по прогнозам, сопровождается сильным повышением температуры воздуха на Земле. По информации учёных, из-за этого 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия.