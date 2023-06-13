Москва, 13 июня, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин в интервью Metametrica высказал мнение о том, что осудившие спецоперацию артисты, изменят свою позицию.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Иван Охлобыстин

«Предатели не меняются. Если они [осудившие СВО] вернутся, они вдруг станут патриотами», — считает Охлобыстин.

Он добавил, что ситуация с СВО не стала для него неожиданностью.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Охлобыстин назвал причиной отъезда певицы Аллы Пугачёвой из России в Израиль шок от того, что «есть что-то важнее, чем она». Актёр упомянул и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Охлобыстин назвал его человеком, который «без мыла, сами понимаете, что сделает». При этом он заявил, что уехавшие из России артисты стали одними из тех, кто неправильно понял складывающуюся ситуацию. Как считает Охлобыстин, эти артисты убедили себя, что только в Европе хорошо, и многие на этом попались.