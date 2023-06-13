Минск, 13 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) «полка Калиновского» хотят вернуться в страну, но их не пускают заградотряды, сообщило 13 июня агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Они в шоке: «Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить». А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, в этом полку уже меньше двухсот человек, а может, и сто. Белорусский лидер добавил, что многие погибли.

Как сообщало ИА Регнум, из интервью польского генерала Вальдемара Скшипчака телеканалу Polsat 24 мая 2023 года следовало, что в «восстании» в Белоруссии могут принять участие граждане, которые сейчас воюют на Украине в составе ВСУ. Так, в составе «Интернационального легиона» ВСУ действует составленное из белорусских оппозиционеров-националистов подразделение, именуемое «Полком имени Кастуся Калиновского». При этом есть сомнения, что подразделение дотягивает по численности до полка.

Белорусские националисты взяли в руки оружие задолго до начала СВО. «Батальон имени Калиновского» сформировали на базе группы, которая с 2014 года именовала себя «отрядом «Погоня», а с 2015-го «тактической группой «Беларусь», и, как сообщается, участвовала в составе подразделений ВСУ в боях за Пески (в районе Донецкого аэропорта) и в дальнейшем в боях в Волновахе и Марьинке.

В истории полка Калиновского прослеживается и польский след. 25 февраля 2022 года при Белорусском доме в Варшаве открыли «Центр помощи белорусским добровольцам», где начали вербовку в «батальон-полк» активистов белорусской оппозиции, эмигрировавших после событий 2020 года.