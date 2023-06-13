«Единая Россия» утвердила выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы
Президиум генсовета «Единой России» утвердил решение выдвинуть Собянина на выборы мэра Москвы
Москва, 13 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил решение выдвинуть Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом 13 июня сообщил ТАСС глава Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.
«Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО (московского городского регионального отделения) о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии в субботу», — заявил он.
В пятницу, 9 июня, конференция регионального отделения единогласно выдвинула Собянина кандидатом от партии. В соответствии с уставом это решение утверждает президиум генсовета.
Как сообщало ИА Регнум, в ходе конференции председатель генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что в настоящее время в Москве реализуются масштабные инфраструктурные проекты и столица является лидером социально-экономического развития страны.
Поддержал выдвижение Собянина и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, заявивший, что он лучший кандидат, и отметивший вклад Москвы в восстановление новых российских регионов, а также поддержку мэра в развитии проектов партии.