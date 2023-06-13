Москва, 13 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил решение выдвинуть Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом 13 июня сообщил ТАСС глава Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО (московского городского регионального отделения) о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии в субботу», — заявил он.

В пятницу, 9 июня, конференция регионального отделения единогласно выдвинула Собянина кандидатом от партии. В соответствии с уставом это решение утверждает президиум генсовета.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе конференции председатель генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что в настоящее время в Москве реализуются масштабные инфраструктурные проекты и столица является лидером социально-экономического развития страны.

Поддержал выдвижение Собянина и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, заявивший, что он лучший кандидат, и отметивший вклад Москвы в восстановление новых российских регионов, а также поддержку мэра в развитии проектов партии.