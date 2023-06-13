Москва, 13 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Власти ФРГ не могут и не хотят заменять Киеву каждый уничтоженный танк, они просто поставляют Киеву остатки своих довольно устаревших и неиспользуемых машин, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Ранее глава немецкого Минобороны Борис Писториус во время телеэфира заявил, что ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных. Писториус отметил, что Германия с июля увеличит поставки более старых, но отремонтированных танков Leopard 1A5. Таким образом, до конца года Киеву поставят свыше 100 таких боевых машин.

«ФРГ так пыталась объяснить наличие своих довольно устаревших танков Leopard 1 и обещала поставить сколько есть у самих то, от чего уже отказывались в Германии, что не использовалось вооружёнными силами ФРГ от слова совсем в течение некого времени. Но сейчас эти танки прекрасно горят на Украине и будут гореть дальше. Про танки Т-64 говорят, что они устарели, но эти «Леопарды» гораздо хуже», — объяснил Подберёзкин в беседе с ИА Регнум.

Также эксперт усомнился и в эффективности ремонта немецких боевых машин. Он отметил, что транспортировка 60-тонных танков или частей, оставшихся после боя и требующих восстановления, — это масштабное дело, требующее наличия на ближайших территориях ремонтных баз.

«Не уверен, что будет организован ремонтный завод где-то на Украине. Скорее всего, танки повезут в Польшу. Там будут ремонтировать и приводить в порядок. Но дело это малоэффективное, так как, судя по масштабам уничтожения (а это примерно 20 танков в день), проблему не решает. Ремонт даже абсолютно всех единиц просто чуть увеличит сроки для нас по уничтожению техники Leopard примерно на неделю-две», — поделился военный политолог.

По мнению Подберёзкина, рассчитывать на пользу от этих немецких поставок могут лишь пропагандисты, так как танки Leopard составляют не более 20% от всей бронетехники ВСУ. К тому же, подчеркнул эксперт, указанные боевые машины являются моделью 70-х годов, характеристики и значение которой серьёзно устарели.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России опубликовало кадры захвата российскими войсками немецких танков Leopard. Некоторые боевые машины обнаружили с работающими двигателями. В ведомстве пояснили, что это говорит о скоротечности боя и бегстве украинских бойцов из боеспособной техники.

10 июня в Минобороны РФ рассказали, что российская армия за сутки ликвидировала более 40 танков, в том числе четыре немецких Leopard. Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 9841 танк и другие боевые бронированные машины ВСУ.