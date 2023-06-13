Лондон, 13 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» семья Глэйзеров продаст команду шейху из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом 13 июня сообщила британская газета Mirror.

Allison Pasciuto ФК Манчестер Юнайтед

По данным издания, заявка катарского банкира о покупке «МЮ» перебила предложение британского бизнесмена Джима Рэтклиффа и клуб достанется Аль Тани. О сделке планируется объявить в ближайшее время.

Команда «МЮ» в сезоне 2022/2023 финишировала на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ), набрав 75 очков. Манчестерский клуб в 38 матчах чемпионата высшего футбольного дивизиона Англии одержал 23 победы, девять раз проиграл и завершил шесть встреч с ничейным результатом. «МЮ» также смог обеспечить себе в следующем сезоне место в Лиге чемпионов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом победил лондонский клуб «Челси» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Встреча прошла на домашнем стадионе «МЮ» и завершилась в пользу хозяев со счётом 4:1.