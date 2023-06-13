Калуга, 13 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. 12 июня, в День России, по улицам Калуги прошёл праздничный автопробег, а на Театральной площади стартовал межрегиональный фестиваль национальных культур.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отпраздновали День России

Перед зрителями выступили творческие и национальные коллективы Калуги и области, Татьяна Мосина и РИА «Каприс» подготовили шоу «Праздник русской песни». Гости фестиваля познакомились с интересными традициями и культурными ценностями разных народов, проживающих в России, продегустировали блюда национальной кухни.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отпраздновали День России

Также в программе праздника были мастер-классы народных ремёсел, состязания и показательные выступления спортивных клубов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, детей ждала насыщенная развлекательная программа: спектакль театра кукол «Теремок», интерактивные игры проекта «Яркая история», увлекательные эксперименты, конкурсы и викторины.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отпраздновали День России

«За свою тысячелетнюю историю наша страна преодолела много тяжёлых испытаний, но каждый раз выходила победителем. А происходило это благодаря патриотизму, единству и дружбе всех народов, населяющих Россию. Уверен, что на этот раз победа будет за нами! Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия и успехов! А нашей родной стране — динамичного развития, процветания и побед!», — поздравил собравшихся глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отпраздновали День России