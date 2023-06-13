Москва, 13 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Москве скончался один из создателей противоракетной обороны, заслуженный машиностроитель РФ Виктор Шумаков. Ему было 96 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

voenmeh.ru Система контроля космического пространства и раннего предупреждения о ракетном нападении «Днепр» разработанная Виктором Шумаковым

Лауреат Государственной премии СССР и кандидат технических наук Виктор Шумаков ушёл из жизни в своей квартире на улице 8 Марта в районе Аэропорт на севере столицы.

«В квартире на улице 8 Марта в северном административном округе Москвы скончался 96-летний мужчина. Об этом сообщили его родственники, при жизни умерший страдал различными возрастными заболеваниями», — рассказал собеседник агентства.

Виктор Антонович Шумаков родился 6 апреля 1927 года. С 1952 года он работал в Радиотехническом институте имени академика А. Л. Минца, сначала на должности младшего научного сотрудника, затем начальником антенного отдела. Шумаков принимал участие во всех основных разработках института, занимал пост заместителя главного конструктора в разработках советских надгоризонтных радиолокационных станций, предназначенных для систем контроля космического пространства и раннего предупреждения о ракетном нападении «Днестр», «Днепр», «Даугава», «Дарьял», а также был ответственным разработчиком антенных систем этих комплексов.

Виктор Антонович был допущен к секретной информации для изучения материалов по радиолокации баллистических ракет, хранящихся в КБ-1. В 1955 году он участвовал в разработке и конструировании 12-метровой зеркальной антенны, с помощью которой удалось создать радиолокационные станции первого поколения «Днестр» и «Днепр».

Вторым поколением советских РЛС, в создании которых участвовал Виктор Шумаков, стали станции «Дарьял». На протяжении более чем двух десятков лет эти радиолокационные станции служили одним из основных элементов системы предупреждения о ракетном нападении. Эскизный проект был разработан ещё в 1968 году, а в 1984 году первая станция, построенная вблизи города Печора (Республика Коми), была принята на вооружение Советской Армии. В 2011 году специалисты РТИ пришли к выводу, что «Дарьял» и «Днепр» исчерпали свои расчётные технические ресурсы и им на смену пришли станции нового поколения.