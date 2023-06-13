Минск, 13 июня, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве, сообщило 13 июня агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — заявил белорусский лидер во время рабочей поездки в Минскую область.

Лукашенко подчеркнул, что размещение в стране ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность Белоруссии.

При этом президент отметил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против страны. В этом случае Лукашенко пообещал, что ответ будет незамедлительным.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Белоруссии поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение о размещении на территории республики тактического ядерного оружия. Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы 25 мая по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Москва передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который способен применять ракеты не только в обычном, но и в ядерном оснащении. Позже представитель российского оборонного ведомства заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада.