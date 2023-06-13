Москва, 13 июня, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России выступает за возрождение автомобильного бренда «Ока» и готово оперативно рассмотреть этот вопрос, когда появится соответствующее предложение от производителей. Об этом 13 июня заявил заместитель председателя правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно и оказать меры поддержки», — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2023 в ответ на вопрос о возможности возрождения автомобильного бренда «Ока».

Вице-премьер уточнил, что первой ласточкой в этом вопросе стало возрождение «Москвича» в дополнение к бренду «Лада», и добавил, что в 2024 году могут возродить бренд «Волга» и другие давно забытые и любимые россиянами марки.

Советский малолитражный автомобиль «Ока» разработали на Волжском автомобильном заводе в середине 1980-х годов и выпускали с 1988 по 2008 год на «ВАЗе», ЗМА и «СеАЗе». В общей сложности выпустили 700 тысяч машин, ставших популярными из-за надёжной конструкции и невысокой стоимости.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) уже летом 2024 года может возобновить выпуск легковых автомобилей под брендом «Волга». Глава Минопромторга отметил, что производство планируют организовать с привлечением технологического партнёра, по аналогии с автомобильным брендом «Москвич».