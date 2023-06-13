В РФ предотвратили 28 диверсий и терактов на транспорте с февраля 2022 года
НАК: правоохранители в России предотвратили 28 диверсий и терактов на транспорте с февраля 2022 года
Москва, 13 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Правоохранители в России сорвали с февраля 2022 года 28 диверсий и террористических актов на объектах транспорта. Об этом 13 июня сообщили журналистам в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) после заседания по данном вопросу.
Заседание провёл директор ФСБ Александр Бортников, который также является председателем НАК. Он поднял вопросы обеспечения безопасности в период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО», — сообщили в НАК.
В апреле Бортников сообщил, что украинские спецслужбы при помощи западных кураторов начали вербовочную кампанию в отношении жителей России. Киев старается привлечь к диверсиям и терактам молодёжь, в том числе несовершеннолетних.
Глава ФСБ отметил, что российские спецслужбы выявили случаи подготовки нападений на образовательные организации. Всего они с февраля 2022 года по апрель 2023 года пресекли 118 преступлений террористической направленности.