Москва, 13 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Правоохранители в России сорвали с февраля 2022 года 28 диверсий и террористических актов на объектах транспорта. Об этом 13 июня сообщили журналистам в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) после заседания по данном вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Заседание провёл директор ФСБ Александр Бортников, который также является председателем НАК. Он поднял вопросы обеспечения безопасности в период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО», — сообщили в НАК.

В апреле Бортников сообщил, что украинские спецслужбы при помощи западных кураторов начали вербовочную кампанию в отношении жителей России. Киев старается привлечь к диверсиям и терактам молодёжь, в том числе несовершеннолетних.

Глава ФСБ отметил, что российские спецслужбы выявили случаи подготовки нападений на образовательные организации. Всего они с февраля 2022 года по апрель 2023 года пресекли 118 преступлений террористической направленности.