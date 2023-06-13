Москва, 13 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Бензин, попавший в воды реки Лены в результате столкновения танкеров, может растечься пленкой в миллионы квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня рассказал эколог Георгий Каваносян.

МСУТ СК/ТАСС Столкновение танкеров на Лене

По его словам, в случае разлива бензина последствия оказываются не такими тяжёлыми, как в случае с нефтью, мазутом или дизельным топливом. Бензин — это более лёгкие фракции нефти, там меньше ароматических углеводородов, он менее вязкий и быстрее испаряется.

Но в целом любой подобный разлив сильно влияет на газообмен между водоёмом и атмосферой. Нефтепродукт растекается плёнкой вплоть до нескольких микрон. И обычно на достаточно большую площадь.

«Даже литр нефти может растечься на площадь до 1 тыс. квадратных метров. В данном случае мы говорим о разливе порядка 138 тонн бензина. Это примерно 196 тысяч литров. И это может растечься примерно на 190 млн квадратных метров. Это слой больше одной десятой миллиметра», — сказал Каваносян.

Подобный слой нарушает газообмен, то есть кислорода в воду поступает меньше. И это влияет на все биологические организмы, обитающие в этом водоёме. Например, попытки животных напиться оборачиваются тем, что горючее попадает в лёгкие, что может даже привести к смерти. Кроме того, у уток и других водоплавающих птиц спутываются перья. Соответственно, они не могут нормально летать и питаться. Вдобавок они испытывают большой стресс, а поэтому, скорее всего, покинут этот водоём и мигрируют.

«Поэтому, если в зоне поражения будут обнаружены водоплавающие птицы, то лучше всего помочь им, подкормить и промыть им перья проточной водой», — сказал эколог.

Кроме того, он обратил внимание на исследования, показавшие, что в результате таких разливов нефтепродуктов происходят мутации рыб.

«Например, в Мексиканском заливе спустя десять лет после произошедшего там разлива нефти 24% сельди появляются на свет с какими-то отклонениями. Но это всё-таки в большей степени относится к разливам нефти и мазута, нежели бензина», — уточнил эколог.

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Каваносян также рассказал, что разлив бензина на реке Лене может представлять опасность для водоснабжения нижележащих по течению населённых пунктов, если их водозаборы находятся в реке.

«Обычно ставят боновые заграждения, которые блокируют поверхностный слой реки и собирают всё топливо, а потом откачивают его. Насколько мне известно, на Лене это уже сделано. И даже сорбента насыпали, который помогает быстрее растворить углеводороды. Так что сработали достаточно оперативно. Это, конечно, минимизирует ущерб», — подытожил Каваносян.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 12 июня на реке Лене столкнулись два судна (танкер ТР-901, стоявший на ремонте в порту в посёлке Алексеевск, и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший 832 тонны бензина), в результате чего в воду попала часть перевозимого нефтепродукта.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в районе столкновения был введён режим чрезвычайной ситуации. Положение дел осложняется ещё тем, что река судоходная, а ниже по течению находятся населённые пункты. Местные власти работают с населением, чтобы не допустить забор воды из реки.

Вокруг судна с повреждённой ёмкостью, в которой находилось топливо, оперативно установлено боновое заграждение и было использовано 300 кг сорбента.