Вашингтон, 13 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В США заявили, что украинские войска при попытках наступления несут тяжёлые потери. Об этом 13 июня сообщило издание New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжёлым потерям. Также были некоторые подтверждённые потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками», — говорится в статье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин констатировал начало украинского контрнаступления. Он отметил, что об этом свидетельствует применение стратегических резервов ВСУ. Глава государства добавил, что предпринятые Киевом попытки наступления провалились, но наступательный потенциал остался.

Перед этим, 6 июня, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина предприняла давно анонсируемое наступление на разных участках фронта. Он подчеркнул, что российские войска сорвали все атаки военных Украины. На всех направлениях ВСУ понесли значительные потери — за одно только 4 июня российские военные ликвидировали 300 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей, 26 боевых бронированных машин и 16 танков.