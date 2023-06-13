Москва, 13 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Фермер из Нижегородской области Николай Щелоков, написавший трактором на поле «Я Русский», рассказал ИА Регнум, что заплатил 40 тыс. рублей штрафа за запуск дрона.

Кадр из видео

После публикации в соцсетях видео, снятого в Арзамасском районе, фермер Николай Щелоков обрел внезапную популярность. Молодой человек, управляя трактором, написал на поле фразу из песни исполнителя SHAMAN «Я русский». За короткое время видео набрало большое количество просмотров и получило положительный отклик от пользователей. Однако, так как ролик был записан с помощью дрона, нижегородские правоохранители начали проверку. В области с 31 октября 2022 года введен запрет на использование беспилотников.

«Мне назначили штраф около 40 000 рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил. Но сказали, что без штрафа не обойтись, потому что резонанс», — рассказал Николай.

Фермер отметил, что точно ещё раз сделает какой-нибудь перфоманс, но дрон уже запускать не будет. По словам Николая Щелокова, если есть запрет на полеты дронов, и это мешает работе правоохранителей, то он квадрокоптер использовать не будет, пока не снимут запрет.

«Будет настроение — снова напишу. Но уже дрон запускать не буду. По прошлой ситуации — штраф оплачен, проверка прекратилась», — заявил фермер.

Как передавало ИА Регнум, в 54 субъектах Российской Федерации установлены ограничения для использования воздушного пространства беспилотниками. Согласно данным Росавиации, за прошедший период 2023 года был зафиксирован рост нарушений правил полёта беспилотников в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.