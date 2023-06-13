Москва, 13 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Продавцы пытались спасти товар во время пожара на рынке «Садовод» в Москве. ИА Регнум опубликовал кадры с места ЧП.

МЧС России/ТАСС Тушение пожара на рынке «Садовод»

На видеозаписи видно, как продавцы в спешке пытаются спасти товар. Они срывали вещи с прилавка и бросали их в сторону, подальше от огня. Всё это проходило на фоне эвакуации людей.

Информация о пожаре поступила 13 июня в 10:38. Сведения о пострадавших пока не поступали.

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Как сообщало ИА Регнум, в МЧС сообщили, что пожар на московском рынке «Садовод» локализовали в 11:43 мск на площади 30 кв. м. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве вспыхнуло утром 13 мая. Сообщение поступило в экстренные службы города в 10:38 мск. Загорелись три торговых павильона. На опубликованных в Сети кадрах видно, как огонь быстро распространялся, наблюдалось сильное задымление.