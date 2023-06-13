Мелитополь, 13 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который временно находится под контролем Киева, прогремело два взрыва. Об этом 13 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучали два взрыва», — написал он.

Рогов уточнил, что сразу после произошедшего в городе включились сигналы воздушной тревоги, и пообещал позднее привести подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов написал, что в ночь на 13 июня в ряде городов и регионов Украины были слышны взрывы. По его данным, это произошло в Кривом Роге, Харькове, Кировограде, Днепропетровске, Киеве и Тернопольской области.

Позднее глава движения сообщил, что российские военные в ночь на 13 июня нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на запорожском направлении. Он уточнил, что для этого использовались ракеты и беспилотники, и добавил, что были поражены места скопления украинской армии в Днепропетровской области и временно оккупированной Киевом части Запорожской области.