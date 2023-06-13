Москва, 13 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Мотивом убийства депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича в Новой Москве стала просьба помочь по дому, сообщил 13 июня Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Рабочий заявил, что ему за это не платят и достал нож», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд изберёт меру пресечения 37-летнему рабочему, который помогал Колодичу и его жене в уходе за приусадебным участком.

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Как сообщало ИА Регнум, тело 58-летнего депутата нашли 12 июня в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Там же обнаружили и госпитализировали жену убитого — женщину 55 лет с множественными ножевыми ранениями. Инцидент произошёл в коттедже. Рабочий сначала расправился с владельцем дома, а потом ранил его супругу.

Ирина Колодич находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.