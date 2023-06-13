Минск, 13 июня, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича так как тот сделал всё, что обещал, а также признал неправильность своих поступков.

Наталья Таланова/ТАСС Роман Протасевич

«Этот парень сделал всё, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — цитирует Лукашенко Белта.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии за публикацию деструктивных информационных материалов и призывы совершать акты терроризма.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года. Он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии. 22 мая этого года Протасевич сообщил, что Лукашенко его помиловал. Официальных подтверждений этого не поступало.

Несколькими днями ранее Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которая получила тюремный срок в Белоруссии за ведение канала, в котором публиковались личные данные силовиков. Сапега поблагодарила белорусского лидера за возможность вернуться домой. Она отметила, что второй шанс даётся не многим.