Москва, 13 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Российская армия захватила немецкие танки Leopard, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующие кадры опубликовало 13 июня Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки «Леопард» и БМП «Бредли» производства США», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою танки и БМП ВСУ. Некоторые боевые машины — с работающими двигателями. В ведомстве пояснили, что это говорит о скоротечности боя и бегстве украинских бойцов из боеспособной техники.

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Как сообщало 13 июня ИА Регнум, украинская армия потеряла 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley. Американский телеканал со ссылкой на портал Oryx сообщил, что 16 из 109 американских бронемашин уничтожены, повреждены или брошены за последние несколько дней. В целом ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц техники с февраля 2022 года.

В Минобороны России 10 июня заявили, что российская армия за сутки ликвидировала более 40 танков, в том числе четыре немецких Leopard. Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 9841 танк и другие боевые бронированные машины ВСУ.