Москва, 13 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В 2023 году в России открыто пять новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет», которые будут выпускать профессионалов, способных поднять легкую промышленность страны на новый уровень.

Telegram-канал nationalprojectsru Алтайская академия гостеприимства обучает участников программы «Профессионалитет»

Ко Дню работника лёгкой промышленности, который в России отмечается 11 июня, отрасль подошла с хорошими показателями. Объемы изготовления мебели за последний год выросли на 14,4%, кожи и изделий из нее — на 11,5%, одежды — на 3,3%, текстильных изделий — на 1,1%, сообщает Росстат.

Сегодня лёгкая промышленность выпускает 40% всех непродовольственных товаров народного потребления. Продукция легпрома используется в автомобильной, электротехнической, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, медицине и других отраслях. На 20 тысячах предприятий легкой промышленности работает более 290 тысяч человек, и отрасль нуждается в новых высококвалифицированных кадрах. С 2021 года эту задачу решает программа «Профессионалитет».

Пять новых кластеров объединят 23 колледжа и 22 предприятия в трех регионах России — Ивановской области, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

«Сегодня предприятия лёгкой промышленности находятся на рынке в такой ситуации, что они должны очень быстро — практически молниеносно — реагировать на новые модные тренды и такие-то новые условия. <…> Но для этого необходимы высококвалифицированные современные специалисты», — отметил гендиректор фабрики нестандартной обуви «Меркурий» (Санкт-Петербург) Сергей Щербаков.

«Мы все хотим носить красивую, качественную обувь, и специалист, который подготавливается здесь, на базе «Профессионалитета», — это тот специалист, который будет способен удовлетворить запросы не только производства, но и самого заказчика. Потому что такого рода специалист будет изначально готовить конструкцию, создавать 3D-модель, макет именно для нашего человека, который живет в наших условиях», — считает модельер-конструктор фабрики ортопедической обуви Евгений Амосов

Telegram-канал nationalprojectsru Обучение студентов — участников программы «Профессионалитет»

У студентов колледжей вместе с «Профессионалитетом» появился целый ряд карьерных преимуществ. Они могут не только освоить одну из востребованных профессий легкой промышленности, но и получить практические навыки в мастерских под руководством наставника, а затем пройти перспективную стажировку.

Во вновь открывающихся кластерах обучение проводится по 26 образовательным программам. В их числе дизайн, конструирование, моделирование и технология изготовления изделий, обучение операторов швейного оборудования, технологов текстильных изделий или закройщиков и многое другое.

К примеру, методическая база Алтайской академии гостеприимства, одного из лидеров среднего профессионального образования региона, скорректирована под требования работодателя. Все обучение построено так, чтобы после сдачи экзаменов выпускник «Профессионалитета» мог сразу же устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу. «Образовательный процесс выстраивается с позиции формирования профессиональных навыков — до 70% времени отведено на практическую подготовку», — говорит директор академии Сергей Ездин.

Часть образовательных программ академии вынесена на производственную площадку опорного предприятия — АО «БТК Групп», одного из крупнейших в России производителей одежды. «Нам необходимы операторы швейного оборудования. Компания предлагает довольно обширный социальный пакет, который будет интересен кандидатам на трудоустройство к нам в компанию», — говорит руководитель обособленного подразделения холдинга БТК Олег Боряшов.

Шуйский многопрофильный колледж и Ивановский политехнический колледж предлагают уникальную региональную программу по подготовке ткачей, прядильщиков, отделочников и швей. На выходе из колледжа молодой специалист должен уметь управлять оборудованием с высоким коэффициентом автоматизации процессов, разбираться в системах заправки и обслуживания. «В перспективе рассматриваем возможность научных и практических совместных разработок новых продуктов, будем вместе с молодёжью вести работу на формирование и опережение спроса», — объясняет генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы» Анна Богаделина.

В общей сложности в программе «Профессионалитет» уже участвуют 724 колледжа и техникума и 965 предприятий различных отраслей в 68 регионах страны. Созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая, атомная, фармацевтическая, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт.

Немаловажную роль в подготовке высококвалифицированных кадров выполняет Всероссийское чемпионатное движение. В 2023 году мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий стартовали во всех субъектах Российской Федерации. Участники чемпионатов демонстрируют свои навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны.

«Участники смогут не только показать свои умения, но и поделиться друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Telegram-канал nationalprojectsru Процесс созданиях 3D-модели обуви участниками программы «Профессионалитет» в Санкт-Петербурге

Помимо прочего победители и призеры чемпионатов получают возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях страны и у иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве. По состоянию на 4 мая почти 4 тысячи участников чемпионатов по профмастерству получили приглашение на работу и более 13 тысяч отправились на стажировку.

Студент второго курса Кандалакшского индустриального колледжа Андрей Белый стал победителем регионального этапа в Мурманской области в компетенции «Электромонтаж» и получил предложение пройти стажировку на одном из ведущих предприятий энергетической отрасли Мурманской области — на Каскаде Нивских ГЭС, входящих в ТГК-1.

«Несколько раз выступал в конкурсах профессионального мастерства для юниоров по этой компетенции и показывал неплохие результаты. Это дало мне хороший стимул, и я стал усиленно тренироваться, чтобы улучшить результаты, — рассказал Андрей Белый. — Я очень рад, что на этом чемпионате сумел превзойти соперников и занять первое место! Мне очень повезло с наставниками, которые всегда меня поддерживали и направляли».

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» — одна 42 предложенных Владимиром Путиным инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Эта программа стала логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Нацпроект «Образование» помогает сделать отечественное среднее профессиональное образование соответствующим требованиям экономики и запросам рынка труда. Узнать больше о проекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федерального проекта в регионах можно на портале ЯПРОФ. РФ.