Херсон, 13 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС начали выплачивать компенсации, написал 13 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

МЧС России/ТАСС Работа МЧС России в подтопленных районах Херсонской области

«Сегодня начинаем выплату первоочередных компенсаций пострадавшим по 10 тысяч рублей», — заявил Алексеенко.

Он уточнил, что руководство региона приняло уже свыше 500 заявлений. Они поступают из пунктов временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах, а также непосредственно из пострадавших районов — из Новой Каховки, Алёшек, Голой Пристани.

Алексеенко напомнил, что для получения компенсации человеку, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации, необходимо только подать заявление.

Компенсации за частичный или полный ущерб имуществу будут выплачивать по решениям местных комиссий — по 50 или 100 тысяч рублей на человека. Выплаты власти постараются начать в ближайшие дни, отметил Алексеенко.

Он сообщил, что проблемы со связью затрудняют работы в пострадавшем районе, особенно — в Алёшкинском и Голопристанском округах, поэтому руководство Херсонской области попросило помощи у Минцифры и МЧС.

Алексеенко добавил, что пока безопасно пользоваться только бутилированной водой, специалисты проводят санитарную обработку сетей, скважин и колодцев.

Как сообщало ИА Регнум, Каховская ГЭС получила критические повреждения в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Свыше 30 населённых пунктов оказались в зоне затопления.

В результате диверсии ВСУ погибли 12 жителей Голой Пристани и пять человек в Алёшках. По данным экстренных служб Херсонской области, число пострадавших достигло 86 человек. Эвакуировали из зоны ЧС 7,1 тыс. жителей.