Москва, 13 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Из квартиры владелицы компании New Travelers Ксении Мостовской на Малой Никитской улице в центре Москвы украли украшения из золота и брильянтов на 1,5 миллиона рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Вор

29 мая в полицию обратилась 41-летняя Ксения Мостовская. Женщина рассказала оперативникам, что из её квартиры пропали ювелирные украшения: золотой браслет с бриллиантами и золотое кольцо общей стоимостью почти 1 500 000 рублей.

«Поступило заявление от 41-летней жительницы Москвы о том, что из её квартиры на улице Малой Никитской в в Пресненском районе Москвы были похищены золотой браслет с бриллиантами стоимостью 8600 Евро и золотое кольцо стоимостью 8000 Евро. Сумма ущерба составила 1 426 255 руб», — рассказал собеседник агентства

Полиция начала проверку, уже на следующий день задержали подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана, работавшего в квартире у потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном, по его словам украденные украшения он сдал в ломбард на улице Арбат. Там провели обыск, в результате которого удалось найти только браслет, кольцо к моменту появления полицейских сотрудники ломбарда успели продать. На задержанного мужчину уже завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» в особо крупном размере.

Ксения Мостовская — управляющий партнер туроператора New Travelers, которую она приобрела у туроператора «Натали Турс» в 2018 году. В сентябре «Натали Турс» прекратил свою деятельность и был исключен из реестра юридических лиц после скандала с массовой отменой бронирований. На 24 июля 2018 года, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), ущерб клиентов «Натали Турс» составил около 1,183 млрд рублей. В 2020 году основное юрлицо «Натали Турс» признали банкротом.