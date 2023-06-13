Эксперт оценил прогноз о том, что Турция помешает Швеции вступить в НАТО
Москва, 13 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что, используя вопрос о вступлении Швеции в НАТО, он сможет добиться присоединения его страны к Европейскому союзу, а также доступа турецких товаров на европейские рынки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил доцент кафедры регионоведения МГЛУ Саид Гафуров.
Как пояснил Гафуров, согласие Анкары на вступление Швеции в НАТО — это вопрос выгоды, и всё зависит от того, что Эрдогану предложат взамен. В частности, президент Турции хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы обеспечить беспошлинный выход турецких товаров на европейский рынок, а в идеале добиться для своей страны членского билета в Европейский союз, считает эксперт.
По словам Гафурова, Эрдогану нужно договориться и доказать старому стамбульскому бизнесу, что он может гораздо больше, чем кажется. И до тех пор, пока европейцы будут упираться и не пускать товары из Турции на свои рынки, Эрдоган постарается использовать любую возможность, чтобы шантажировать их.
Не исключено также, что от Анкары могут потребовать ухудшения отношений с Россией, например, присоединившись к санкциям.
«А возникшие при этом убытки Турции теоретически компенсируют доступом в черноморские страны ЕС (Болгарию, Румынию и так далее)», — сказал Гафуров.
Востоковед подчеркнул, что Эрдоган — сильный политик, и поэтому велика вероятность того, что он сможет добиться от европейцев своего. Более того, сделка может состояться довольно быстро — президент Турции умеет это делать.
«А умеют ли европейцы — посмотрим», — подытожил Гафуров.
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в ближайшее время Турция едва ли одобрит вступление Швеции в НАТО. К такому выводу, в частности, пришли эксперты агентства Bloomberg, спрогнозировавшие ход предстоящих консультаций шведской стороны с Североатлантическим альянсом. В Анкаре считают, что шведским властям необходимо «полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты».
При этом 4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и теперь располагает возможностью присоединиться к Альянсу.
Заявки о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция подали еще в мае 2022 года. Первая присоединилась к этому блоку 4 апреля 2023 года.