Москва, 13 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что, используя вопрос о вступлении Швеции в НАТО, он сможет добиться присоединения его страны к Европейскому союзу, а также доступа турецких товаров на европейские рынки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил доцент кафедры регионоведения МГЛУ Саид Гафуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Как пояснил Гафуров, согласие Анкары на вступление Швеции в НАТО — это вопрос выгоды, и всё зависит от того, что Эрдогану предложат взамен. В частности, президент Турции хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы обеспечить беспошлинный выход турецких товаров на европейский рынок, а в идеале добиться для своей страны членского билета в Европейский союз, считает эксперт.

По словам Гафурова, Эрдогану нужно договориться и доказать старому стамбульскому бизнесу, что он может гораздо больше, чем кажется. И до тех пор, пока европейцы будут упираться и не пускать товары из Турции на свои рынки, Эрдоган постарается использовать любую возможность, чтобы шантажировать их.

Не исключено также, что от Анкары могут потребовать ухудшения отношений с Россией, например, присоединившись к санкциям.

«А возникшие при этом убытки Турции теоретически компенсируют доступом в черноморские страны ЕС (Болгарию, Румынию и так далее)», — сказал Гафуров.

Востоковед подчеркнул, что Эрдоган — сильный политик, и поэтому велика вероятность того, что он сможет добиться от европейцев своего. Более того, сделка может состояться довольно быстро — президент Турции умеет это делать.

«А умеют ли европейцы — посмотрим», — подытожил Гафуров.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в ближайшее время Турция едва ли одобрит вступление Швеции в НАТО. К такому выводу, в частности, пришли эксперты агентства Bloomberg, спрогнозировавшие ход предстоящих консультаций шведской стороны с Североатлантическим альянсом. В Анкаре считают, что шведским властям необходимо «полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты».

При этом 4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и теперь располагает возможностью присоединиться к Альянсу.

Заявки о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция подали еще в мае 2022 года. Первая присоединилась к этому блоку 4 апреля 2023 года.