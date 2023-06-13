Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. У станции метро «Купчино» на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге 13 июня загорелось здание автосервиса, сообщили «Известия».

Кадр из видео На месте пожара

По словам очевидца, загорелась территория автосервиса, где находятся грузовики. При подъезде к месту пожара наблюдается сильное задымление, не видно дорогу.

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Пожар вспыхнул в доме номер 111 на Витебском проспекте, сообщение поступило в 08:52 мск, уточнило РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Санкт-Петербурге загорелось здание бывшего следственного изолятора «Кресты». Пожар локализовали на площади 50 кв. м.