В Петербурге загорелся автосервис у станции метро «Купчино»
У Кольцевой автодороги и станции метро «Купчино» в Петербурге загорелось производственное здание
Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. У станции метро «Купчино» на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге 13 июня загорелось здание автосервиса, сообщили «Известия».
Кадр из видео
На месте пожара
По словам очевидца, загорелась территория автосервиса, где находятся грузовики. При подъезде к месту пожара наблюдается сильное задымление, не видно дорогу.
Пожар вспыхнул в доме номер 111 на Витебском проспекте, сообщение поступило в 08:52 мск, уточнило РИА Новости.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Санкт-Петербурге загорелось здание бывшего следственного изолятора «Кресты». Пожар локализовали на площади 50 кв. м.