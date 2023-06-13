Москва, 13 июня, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 28 апреля поднялся выше отметки 90 рублей. Это 13 июня следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно этой информации, во время торгов после 10:00 мск за евро давали 90,10 рубля, а затем по состоянию на 10:11 курс евро снизился до 89,92 рубля.

В то же время курс юаня вырос на 4 копейки и составил 11,60 рубля, а доллар подорожал на 62 копейки, и за него дают 83,26 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня совет директоров Банка России в шестой раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что возможность повышения ключевой ставки в ближайшие месяцы возросла.