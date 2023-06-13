Москва, 13 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Художник Виктор Ореханов скончался в своей квартире в центре Москвы. Ему было 50 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Памятник художнику

Живописец и график Виктор Ореханов ушёл из жизни в своей квартире в Большом Васильевском переулке в центре столицы. Его тело обнаружили в одной из комнат 7 июня.

«В квартире по адресу Большой Васильевский переулок в районе Хамовники было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Ореханов Виктор Викторович родился 20 августа 1972 года. Мужчина много лет работал аналитиком и финансистом. Но в какой-то момент понял, что тяготеет к совершенно другой творческой деятельности. Он начал заниматься живописью и духовными практиками в 2000 году, много путешествовал и творил.

Художник сам организовывал множество выставок. Его картины выставлялись в Тбилиси, Гоа, Майями, Париже, Риге и даже на Северном полюсе. Ореханов уделял много внимания теме утилизации мусора, он считал, что каждый обязан сам «разбираться» с отходами, которые производит. Из неорганического мусора Виктор создавал скульптуры в виде слонов.