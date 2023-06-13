Мелитополь, 13 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Российские войска в ночь на 13 июня нанесли упреждающие удары по резервам украинской армии на запорожском направлении. Об этом 13 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащий ВС РФ

«Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на запорожском направлении», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что удары наносились по местам скопления ВСУ в Днепропетровской области и временно оккупированной Киевом части Запорожской области. Детали произведенных ударов в настоящее время уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что украинские войска понесли большие потери при попытках наступления на васильевском и ореховско-пологовском направлениях на запорожском фронте. Он указал, что после этого командование ВСУ проводит перегруппировку и доставляет резервы.

До этого глава движения написал, что в ночь на 13 июня в ряде городов и регионов на Украине прогремели взрывы. Рогов уточнил, что это произошло в Кривом Роге, Харькове, Кировограде, Днепропетровске, Киеве и Тернопольской области.