Берлин, 13 июня, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Власти Германии не обладают возможностями, чтобы заменить каждый подбитый на Украине немецкий танк Leopard. Об этом 13 июня заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова процитировала газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя [на Украине]», — сказал он.

Глава немецкого минобороны уточнил, что в вооружённых конфликтах гибнут люди и уничтожается военная техника, в связи с чем он считает важной поддержку Киева со стороны Берлина.

«Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5», — отметил Писториус и добавил, что в результате этого до конца года Киеву поставят свыше 100 таких боевых машин.

При этом в феврале немецкие власти пообещали направить на Украину в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня финская газета Helsingin Sanomat написала, что ВСУ потеряли в ходе боёв не менее половины поставленных Финляндией немецких танков Leopard 2. Эксперт издания опознал боевые машины на фотографиях подбитой натовской техники украинской армии из Запорожской области. Он признал, что это подлинные кадры.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин 6 июня сообщил, что солдаты ВСУ намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы его в качестве трофея не забрали российские войска. Он уточнил, что это произошло ещё в конце мая.