Москва, 13 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Российские силы на купянском направлении нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале 13 июня начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Рыбинский.

Юрий Смитюк/ТАСС Самоходная пушка «Гиацинт-С»

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе урочища Волчий огнем самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием младшего сержанта Евгения Свиридова уничтожена САУ польского производства «Краб», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, российские военные огнём САУ «Мста-С» в районе населённого пункта Вишневое поразили минометный расчёт ВСУ.

Также расчёт ЗРК «Бук» сбил беспилотник самолетного типа «Синица» в районе населённого пункта Коломыйчиха, а ПЗРК «Стрела» уничтожил дрон коптерного типа в районе Ольшана.

Как сообщало 13 июня ИА Регнум, Министерство обороны сообщило о подвиге замкомандира отряда «Шторм». Заместитель командира российского отряда «Шторм» Сергей Акопян получил ранение при отражении атаки ВСУ на южнодонецком направлении, но продолжил руководить подразделением. В результате действий отряда российским военным удалось удержать позиции.