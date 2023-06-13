Брюссель, 13 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Между Россией и Китаем развивается всё более тесное сотрудничество. Об этом 13 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг

Как отметил генсек НАТО, происходящее в Европе влияют на Азию, а события в Азии имеют значение для Европы.

«Китай и Россия становятся всё ближе и ближе, они только что провели большие военно-морские учения», — сказал он.

Столтенберг добавил, что по этой причине растёт значение для НАТО «вызовов», исходящих от Китая.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэньли. Глава российского генштаба отметил, что на фоне мировых событий решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, формируют долгосрочные цели в области национального развития, безопасности и углубления военного сотрудничества.

Позднее в Минэкономразвития сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2023 года достиг отметки в 4,2 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что Китай является для России одним из основных торговых партнёров.