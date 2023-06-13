Мелитополь, 13 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Начальник штаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев погиб в ходе спецоперации, написал 13 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Кадр из видео Генерал-майор Сергей Горячев

«На Запорожском фронте погиб начштаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев», — заявил Рогов и добавил, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ.

Рогов привёл подробности из биографии Горячева, служившего в когда-то в Кировабадской воздушно-десантной дивизии.

Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 27-й отдельной мотострелковой бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане, учебным центром в Хабаровске.

В начале спецоперации военный командовал 5-й отдельной танковой бригадой, затем его назначили заместителем командующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора).

Затем генерала назначили начальником штаба армии. Рогов подчеркнул, что российская армия с гибелью Горячева потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством.