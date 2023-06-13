Луганск, 13 июня, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Командование украинской армии провело переброску дополнительных подразделений и техники, предположительно, с херсонского направления, к городу Часову Яру в ДНР. Об этом сообщил 13 июня в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press ВСУ

По словам эксперта, у Часова Яра было замечено прибытие подразделений ВСУ с оружием и военной техникой, как предполагается, с херсонского направления.

Марочко уточнил, что в данный момент эта информация уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что ВС России сорвали новые попытки наступления ВСУ на краснолиманском направлении. При этом он добавил, что враг не оставляет попытки ведения разведки боем с использованием малых штурмовых групп. До этого Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ утратили инициативу и переходят к обороне.