Мелитополь, 13 июня, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Украинские военные понесли большие потери в ходе попыток наступления на васильевском и ореховско-пологовском направлениях запорожского фронта. Об этом 13 июня рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На васильевском направлении и на непосредственно ореховско-пологовском всё под контролем. Там мы отбили все атаки, враг понёс большие потери», — сказал он.

Рогов уточнил, что в данный момент противник, видимо, «зализывает раны», а также проводит перегруппировку и доставляет резервы.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали три очередные попытки наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Он добавил, что противник не прекращает попытки ведения разведки боем с использованием малых штурмовых групп.