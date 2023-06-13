Новая Каховка, Херсонская область, 13 июня, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Тело ещё одного погибшего из-за подрыва ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) обнаружили в Херсонской области. Об этом 13 июня сообщили в экстренных службах.

Алексей Коновалов/ТАСС Сотрудник МЧС России в Херсонской области, подтопленной в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», — процитировал слова представителя экстренных служб ТАСС.

Он отметил, что из числа восьми погибших, о которых было известно до этого, два человека погибли при обстреле украинскими военными пункта эвакуации.

Также представитель экстренных служб указал, что, согласно последней информации, в результате подрыва Каховской ГЭС пострадали в общей сложности 86 человек, 84 из которых направлены в медучреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что киевский режим добивался разрушения Каховской ГЭС в течение последнего года. Он подчеркнул, что считает этот террористический акт грандиозной трагедией, созданной искусственным путём.

В ночь на 6 июня в ходе обстрела украинские войска нанесли критические повреждения задвижкам на Каховской ГЭС и начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища. В результате этого в зоне затопления оказались более 30 населённых пунктов. Также с затопленных территорий региона эвакуировали более 7 тысяч жителей. При этом ВСУ ведут обстрелы мест их размещения.