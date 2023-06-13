Луганск, 13 июня, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Российские войска сорвали новые попытки наступления украинских военных на краснолиманском направлении. Об этом 13 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащие ВС РФ у 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан»

«На краснолиманском направлении сорваны очередные попытки противника преодолеть наши оборонительные рубежи», — написал он.

Эксперт отметил, что группировка российских войск «Юг» Кременной и Лисичанска отразили три крупные атаки украинской армии. Марочко уточнил, что враг продолжает попытки ведения разведки боем с использованием малых штурмовых групп.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что на купянском направлении ВСУ утратили инициативу и переходят к обороне. Он добавил, что российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли ряд успешных ударов по живой силе, вооружениям, технике и полевым складам боеприпасов противника.