Вашингтон, 13 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Власти Турции, скорее всего, не одобрят заявку Швеции на вхождение в Североатлантический альянс в ходе предстоящих консультаций шведской стороны с НАТО. Об этом 13 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По информации издания, несмотря на то, что Швеция рассчитывает на то, что начавшие действовать с 1 июня поправки к шведскому закону о терроризме будут способствовать процессу вхождения страны в военно-политический блок, Турция ещё не готова к тому, чтобы одобрить заявку Стокгольма.

Уточняется, что в Анкаре считают, что вначале шведским властям необходимо «полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты».

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией в рамках трехстороннего меморандума и может войти в альянс. Он заявил об этом по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позднее, 11 июня, в администрации турецкого лидера сообщили, что заседание постоянного совместного механизма с участием делегаций Турции, Финляндии, Швеции и НАТО состоится 14 июня в Анкаре. В ней планируют принять участие госсекретарь МИД Швеции Ян Кнутссон, госсекретарь МИД Финляндии Юкка Саловаара и глава кабинета генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала конфликта на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.