Глушковский район, Курская область, 13 июня, 2023, 09:05 — ИА Регнум. ВСУ утром 13 июня обстреляли посёлки Тёткино и Глушково в Курской области, написал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе», — сообщил Старовойт.

Он уточнил, что девять домов в Тёткино получили повреждения, причём два дома загорелись. В посёлке нарушено электро — и газоснабжение. В результате обстрела никто не пострадал, повреждение получил один автомобиль.

По данным губернатора, несколько домов получили повреждения в Глушково. Он сообщил также, что ВСУ продолжают обстреливать Глушковский район.

9 июня Старовойт сообщил о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске. Повреждений в результате не зафиксировали. Также губернатор сообщил о сбросе ВСУ взрывного устройства на Тёткино.