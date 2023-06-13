Луганск, 13 июня, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Украинские военные утратили инициативу на купянском направлении и переходят к обороне. Об этом 13 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

РИА Новости Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ

Эксперт уточнил, что российские авиация, артиллерия и ракетные войска произвели ряд успешных ударов по живой силе, вооружениям, технике и полевым складам боеприпасов ВСУ.

«В результате понесённых потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 13 июня в нескольких городах и регионах Украины прогремели взрывы. Также он рассказал, что украинская система ПВО в Кривом Роге поразила жилой дом, в результате чего погибли не менее трёх человек.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 произвели пуски высокоточных ракет по целям на территории Украины. По данным источника, самолёты произвели пуски из Каспийского моря.