Лондон, 13 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Для украинских военных являются критическими пробелами отсутствие современной авиации и доминирование артиллерии ВС России в зоне боевых действий. Об этом 13 июня заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, его слова привело издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По словам Кларка, главной проблемой для контрнаступления ВСУ является доминирующая в зоне военных действий артиллерия российских войск. Он уточнил, что именно в этом вопросе украинская армия ощутит нехватку авиации. Профессор отметил, что обещанные Киеву западные истребители F-16 могли бы оказать им поддержку с воздуха.

Также эксперт назвал ещё одной проблемой ВСУ недостаточное количество мобильных систем противовоздушной обороны, которые могли бы прикрыть войска во время наступления.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление ВСУ тщательно спланировано и будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев. Он добавил, что Париж нарастил поставки оружия Киеву, увеличил его логистическую поддержку и продолжит это делать в ближайшие недели.

До этого председатель специального комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд рассказал, что в течение ближайших дней украинские войска проведут «крупную атаку» в одной из частей Донбасса. Он уточнил, что в данный момент ВСУ ведут «зондирующие и формирующие операции».