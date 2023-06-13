Донецк, 13 июня, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают, предположительно из-под Херсона, свои подразделения с техникой на донецкое направление в район города Часова Яра, заявил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В район населенного пункта Часова Яра отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины с вооружением и техникой, которые, предположительно, переброшены с херсонского направления», — сказал военный эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска отразили за сутки восемь атак киевской армии на донецком направлении. Он отметил, что нападения происходили в районе Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Новобахмутовки и Первомайского.

12 июня советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ рассматривают донецкое направление как наиболее перспективное для нанесения ударов.