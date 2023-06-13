Москва, 13 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Счётная палата Российской Федерации предложила ввести для ввоза электронных сигарет такую же таможенную пошлину, что и для кальянов и курительных трубок. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили «Известия».

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По информации источника, подобным образом Счётная палата намерена выровнять тарифные обложения для всей никотиносодержащей продукции. Ожидается, что с введением таможенной пошлины казна будет получать дополнительные поступления в размере более четырёх миллиардов рублей в год.

При этом, как заявил «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, инициатива в первую очередь является продолжением политики правительства по ограничению распространения табачной продукции. По его словам, возможная выручка в 4,5 миллиарда рублей не выглядит существенной в масштабе государственной казны.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести полный запрет на продажу в России всех видов электронных сигарет. По его словам, стратегической задачей является сосредоточение усилий вокруг здоровьесбережения нации.