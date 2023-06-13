Донецк, 13 июня, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск западнее села Левадного (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооружённых сил России Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила живую силу противника в районе населённого пункта Времевка, один танк ВСУ в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее села Сторожевого.

Помимо этого, по словам Чехова, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили танк и пехоту киевской армии западнее Великой Новоселки. Кроме того, на этом же направлении средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник «Фурия».

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что в районах Угледара и Авдеевки (ДНР) наблюдается концентрация киевских войск, собирающихся наносить удары по указанным направлениям. Он отметил, что Украина рассматривает наиболее перспективным для атак именно донецкое направление.