Москва, 13 июня, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства России и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об исключительной способности российских систем противовоздушной обороны уничтожать гиперзвуковые ракеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

«Достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — рассказал Мантуров в интервью РИА Новости 13 июня.

По его словам, боевая авиация является сферой, в которой российский оборонно-промышленный комплекс превосходит конкурентов по качеству разработанных технологий.

Напомним, на сегодняшний день Российская Федерация является единственной в мире страной, имеющей на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационные «Кинжалы» и корабельные «Цирконы».

Как передавало ИА Регнум, 20 мая глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании официально подтвердил поражение американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал», который Вооружённые силы России нанесли в ночь на 16 мая.