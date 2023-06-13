Москва, 13 июня, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Предупреждение о заморозках в 11 регионах России в ближайшее время сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июня в беседе с ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Метеоролог уточнил, что в ближайшие две ночи, 13 и 14 июня, заморозки прогнозируются в Томской, Кемеровской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Пермском крае и ещё нескольких российских регионах.

В частности, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где последние 15 дней наблюдалась температура воздуха +35…+40 градусов, ожидается вторжение холода и понижение температуры ночью до -2 градусов.

По словам Вильфанда, заморозки ожидаются в ближайшие ночи в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов. В Челябинской, Свердловской, Курганской и Иркутской областях понижение температуры прогнозируется до -2 градусов, а на юге Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане и Пермском крае ночью также будет наблюдаться небольшой мороз, до -3 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей России предупредили о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается сильным повышением температуры воздуха на планете. Благодаря ему 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия.