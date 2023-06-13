Дамаск, 13 июня, 2023, 07:36 — ИА Регнум. При аварии с вертолётом на северо-востоке Сирии пострадали 22 военнослужащих Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети Twitter.

U.S. Army Катастрофа военного вертолёта

«Одиннадцатого июня в результате несчастного случая с вертолётом на северо-востоке Сирии пострадали в различной степени 22 американских военнослужащих. Они проходят лечение, 10 из них были эвакуированы в учреждения…» — говорится в распространённом сообщении.

В Центральном командовании также отметили, что начато расследование причин произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая в Испании потерпел крушение истребитель F-18 Военно-воздушных сил страны. В пресс-службе ВВС уточнили, что инцидент произошёл на испанской авиабазе в Сарагосе.